Prefekt Valenti: Že nocoj bomo poostrili nadzor

V zvezi z odprtjem gostinskih lokalov in ponovnim zagonom nočnega življenja z zbiranjem večjih množic ljudi je tržaški prefekt Valerio Valenti v izjavi za Primorski dnevnik napovedal, da bodo že nocoj poostrili nadzor spoštovanja priporočil za zajezitev širjenja epidemije koronavirusa. Hkrati poziva k obiskovanju lokalov tudi v drugih mestnih predelih, zato da se množica porazdeli in ne bo prevelikega zbiranja ljudi na istem mestu.

Odprtje gostinskih lokalov v predelih t.i. tržaške movide je včeraj minilo ob pomanjkljivem spoštovanju varnostne razdalje in z zaščitnimi maskami pod brado, poročamo v drugem članku. V Ul. Torino in na trgih Barbacan in Venezia se je v poznih večernih urah zbrala velika množica ljudi, policisti so med drugim oglobili štiri lastnike lokalov zaradi nezadostnega spoštovanja priporočil za zajezitev širjenja epidemije koronavirusa.