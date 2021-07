Policisti iz devinsko-nabrežinske občine so v nedeljo zvečer ovadili 70-letnega Tržačana zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vpleten je bil v nesrečo, ki se je pripetila v bližini Križa. Opravili so alkotest, ki je pokazal, da je pregloboko segel v kozarec, zato so ga prijavili državnemu tožilstvu.