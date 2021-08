Pregrade »umaknil« sam Dipiazza (foto)

Ul. Campo Marzio so ponovno odprli za promet ob 10.22, so zapisali lokalni policisti na družbenih omrežjih. Zaprli so jo ponoči zaradi nevarnosti, da bi kovinske plošče oz. panoji na tamkajšnjem gradbišču zgrmeli na cesto. Zaprli so jo pri Trgu Chino Alessi v smeri proti nabrežju, promet je bil seveda upočasnjen in so nastajali zastoji.

Kot je razvidno iz fotografij, ki jih je dopoldne posnel naš fotograf Damjan Balbi, je za odpravo pregrad v svojem običajnem slogu (v preteklosti se je že nekajkrat proslavil s podobnimi dejanji) poskrbel sam tržaški župan Roberto Dipiazza, ki jih je odstranil ob osuplem pogledu redarjev in mimoidočih.