Prehrambene artikle skril pod jopič

Policisti so sinoči ovadili zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah 33-letnega Tržačana. Njegovo sumljivo obnašanje v supermarketu v Ul. Valmaura je pritegnilo pozornost varnostnika. Moškega je opazil, medtem ko je odstranil magnetne priponke proti kraji z dveh steklenic žganih pijač in drugih živil. Plen je skril pod jopič, na blagajno je prišel le s steklenico piva v roki. Na kraj so prišli policisti, ki jih je poklical uslužbenec. Ugotovili so, da je moški ukradel s polic nekaj prehrambenih artiklov v skupni vrednosti 44 evrov. Prijavili so ga na prostosti državnemu tožilstvu.