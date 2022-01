Preiskava umora 17-letnega Roberta se nadaljuje, odredili obdukcijo

Danes se je nadaljevala intenzivna preiskava umora 17-letnega Roberta Trajkovića, čigar truplo so našli v soboto zvečer v pritličju večstanovanjske stavbe v Ulici Rittmeyer, kjer se nahaja tudi hostel. Osumljenega umora 21-letnega Alìja Kashima, Maročana, ki že dlje časa živi v Trstu in ki se je do nedavnega preživljal kot kuhar, so policisti že v nedeljo pridržali in ga prepeljali v koronejski zapor. Vzrok za umor naj bi bilo ljubosumje, saj storilec kaznivega dejanja naj ne bi prenesel, da mu je mladi Robert speljal dekle.

Policija in karabinjerji so danes nadaljevali z zbiranjem obvestil in hišnimi preiskavami. Karabinjeri so zgodaj popoldne obiskali tudi družino ubitega mladeniča, ki s štirimi otroki živi v stanovanjskem naselju pri Sv. Soboti. Skrušenim staršem so prišli povedat, da lahko obiščejo truplo ubitega sina. Nadaljevalo se je tudi zasliševanje drugih prič, ki so poznale pokojnega Roberta ali morilca Alìja. Te so s svojimi izjavami potrdili domneve kriminalistov in hipotezo, da je 21-letni moški umoril mladoletnika zaradi ljubosumja. Po uradnih virih na dan ni prišlo nič novega, priče so le potrdile to, kar so preiskovalci že vedeli. Kljub temu pa ni izključeno, da bi lahko v preiskavo vključili še druge. V zgodbo bi namreč lahko bil vpleten še en mladoletnik, fant romunskega porekla, a po zadnjih informacijah ta naj ne bi bil neposredno vpleten v umor, ki naj bi ga zakrivil sam ljubosumni nekdanji partner. Alì Kashim naj bi Roberta zadavil z zanko, ki naj bi mu jo ovil okoli vratu.