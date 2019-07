Prek glasbe do evropskih vrednot

S koncertom na gradu Sv. Justa se bo danes ob 21. uri začela julijska turneja Evropskega mladinskega simfoničnega orkestra (ESYO) pod umetniškim vodstvom slovenskega dirigenta Igorja Corettija Kureta, ki nosi naslov Bobni miru 3.0. Z njimi bo že peto leto zapored nastopil tudi tržaški pisatelj in novinar Paolo Rumiz. Orkester, ki ga je pred skoraj tremi desetletji ustanovil Igor Coretti Kuret, povezuje mlade glasbene talente različnih narodnosti in kultur, ki jih vsako leto izberejo v najprestižnejših glasbenih šolah. Letošnji ansambel sestavlja 75 mladih iz 13. evropskih držav, ki so stari od 13 do 20 let.

Vstop na današnji koncert, ki bo potekal na prireditvenem prostoru na gradu Sv. Justa, je prost.