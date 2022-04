Preklic prepovedi javnih zborovanj v centru mesta

»Zdaj, ko je konec izrednih razmer, bi bilo prav, da se občanom in občankam spet dovolijo protestni shodi na osrednjih mestnih trgih in ulicah. Jeseni, ko je naraščalo število okužb, je bilo prav omejiti demonstracije. V sedanjih okoliščinah pa odrekanje pravice do javnih zborovanj nima več smisla.« S temi besedami je na sobotni novinarski konferenci sredi Velikega trga apelirala pokrajinska sekretarka Demokratske stranke Caterina Conti na prefekta. V družbi predstavnikov gibanja Zdaj Trst in sindikalnih in drugih organizacij je opozorila, da je april že po tradiciji mesec, ko ljudje organizirajo shode v podporo različnim pravicam. Političarka je prefektu Annunziatu Vardeju ponudila roko sodelovanja pri organizaciji mirnih zborovanj.

Za preklic prepovedi javnih zborovanj na osredjem Velikem trgu je tudi Riccardo Laterza iz gibanja Zdaj Trst, ki je pred dnevi vložil svetniško vprašanje o preklicu prepovedi demonstracij v mestnem središču.