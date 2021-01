Premraženi 80-letnik prebil noč na prostem

Osemdesetletni oskrbovanec doma za starejše občane Hotel Fernetti, ki so ga ponoči iskali po širši okolici Fernetičev, je živ, a močno premražen. Moški, ki s sabo ni imel mobilnega telefona, se je popoldne oddaljil od omenjenega doma, nato pa ga ni bilo več nazaj. Vodstvo doma je poklicalo openske karabinjerje. V nočnih urah je prefektura sprožila postopek iskalne akcije, ki so jo usklajevali gasilci, obveščen je bil tudi center za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje na avstrijskem Koroškem. Ta je obvestil tudi slovensko policijo, v jutranjih urah pa se je akcija uspešno zaključila. Slovenski policisti so pogrešanega našli živega kakih 200 metrov onstran meje na slovenski strani. Predali so ga italijanskim kolegom, reševalci so ga zaradi podhlajenosti pospremili na pregled v katinarsko bolnišnico.