Prenavljajo ceste, infrastrukture in urbana območja

Ozemlje tržaške občine je posuto z delovišči. Naj bo zaradi pandemije, ki je v času prisilne zapore priklenila občanke in občane na domove ter sprostila ceste in pločnike, ali zaradi jesenskih volitev, ki so za vogalom, se je občinska uprava odločila, da bo med letoma 2020 in 2021 prenovila čimveč cest, infrastruktur in urbanih območij.

V torek smo poročali o razpisu Pinqua, ki bo s skoraj petnajstimi milijoni evrov omogočil obnovo nekaterih poslopij in zunanjih prostorov pri Sv. Ivanu. Datum začetka del ni še znan, po ministrskih smernicah pa mora občina dokončati obnovo do leta 2026. Svetoivančani pa niso edini, pa niti ne prvi, ki so deležni tovrstne pozornosti. Odbornico za infrastrukturna dela Eliso Lodi lahko večkrat srečamo na gradbiščih z rumeno čelado na glavi, ko se sestaja s tehniki in opazuje opravljena dela. Nazadnje je, po neprijetnem rušenju stropa in ometa v predoru Bombelj, zaskrbljena nastopila v krajšem videoposnetku, ko je nagovorila občane in mirila duhove, češ da bo kmalu promet stekel kot po starem.

A gradbišč je, kot omenjeno, v mestu, predmestjih in vaseh dan za dnem več: Sv. Jakob, Rojan, Opčine, Magdalena, Barkovlje in še bi lahko naštevali. Marsikje se dela s polno paro, marsikatero delo stoji, zato bomo v naslednjih tednih podrobneje obravnavali glavna delovišča.