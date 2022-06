Prenavljajo športno palačo Palachiarbola

V vročih poletnih dneh, ko si tudi najbolj kleni in neutrudni športniki privoščijo zaslužen premor, se je začela obnova strehe stare športne palače Palachiarbola, ki nosi ime po tržaškem rokoborcu Giorgiu Calzi. Kako bo ta potekala, je danes dopoldne orisala tržaška občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi, ki je že pred letom dni napovedala načrtovana popravila.

Menjavi strešne kritine, ki jo izvaja gradbeno podjetje Friulana Costruzioni, so namenili pol milijona evrov. Kdor v glavni telovadnici pogleda proti stropu, takoj vidi luknje, ki so nastale zaradi pronicanja dežja. Večletno kapanje vode je poškodovalo tudi tla in povzročalo kar nekaj preglavic. Streho bodo zdaj prekrili s posebnim materialom, ki bo preprečil infiltracijo vode. Urediti pa nameravajo tudi vhod za invalide in obnoviti slačilnice in manjši telovadnici ob Ul. Visinada. Ta sklop del bo stekel, ko bodo izbrali izvajalca. Trenutno je v teku preverjanje prejetih vlog. Odbornica Lodi vsekakor računa, da bo vse skupaj zaključeno pred začetkom nove sezone.