Prenovljena različica spletnega okenca za gostinske lokale

Danes je občina Trst na spletni tiskovni konferenci predstavila nov, razširjen primer spletnega okenca za gostinske obrate (Sportello unico attività produttive - SUAP), v katerega je po novem vključila še turistični sektor. Do septembra bo okence tako na voljo prav vsem ponudnikom turističnih storitev: od hotelirjev do lastnikov apartmajev, plaž in drugih turističnih lokacij.

»SUAP je spletno okence, preko katerega gostinec ureja vso dokumentacijo v elektronski obliki, pri čemer prihrani veliko energije in časa, ki bi ga sicer porabil, da bi se osebno zglasil na za to namenjenem okencu,« so povedali na predstavitvi, na kateri so med drugimi spregovorili tudi Serena Tonel, občinska odbornica za gospodarstvo, Francesca Dambrosi, direktorica urada za gospodarstvo in turizem tržaške občine ter Diego Vattovani, odgovorni za SUAP na Občini Trst. Cilj spletnega okenca, ki so ga v Trstu vzpostavili julija leta 2012, točno osem let od tega, je gostincem v prihodnosti zagotoviti čim enostavnejši in čim manj zamuden način za urejanje vse potrebne dokumentacije.

Podatki, zbrani v letih, kažejo na hitro rast uporabe spletnega okenca, prav tako se iz leta v leto zmanjšuje število dni, potrebnih za registracijo v portal. Kakor je povedal in z grafi predstavil Vattovani, je bilo leta 2012 oddanih le 673, lani pa kar 3040 prošenj za registracijo v spletno okence. Letos pa kljub pandemiji koronavirusa in karanteni beležijo porast prošenj (do sedaj jih je bilo že 1309). Ravno v obdobju pandemije, ko je bil dostop do fizičnega okenca na občini močno omejen ali celo nemogoč, so obrate, ki se okenca še niso posluževali, povabili k sodelovanju in registraciji, kar je posledično povečalo uporabo te spletne storitve. Prav tako je bilo leta 2012 za registracijo potrebnih 66 dni, danes pa jih potrebujejo le 16. Podatki kažejo na uspeh pobude, pri Občini Trst pa vsekakor obljubljajo pomoč vsakemu, ki bi želel oddati prošnjo za uporabo spletnega okenca.