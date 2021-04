Prenovo Starega pristanišča bo vodil nemški arhitekt Andreas Kipar

Ureditev drevoredov in zelenih površin v Starem pristanišču bo Občina Trst poverila mednarodno priznanemu krajinskemu arhitektu nemškega rodu Andreasu Kiparu, ki ima med drugim biro tudi v Milanu. Arhitekt naj bi definiral tudi smernice za oblikovno prenovo starih skladišč. Naročilo naj bi Občina Trst formalizirala do konca meseca, zadnje podrobnosti dogovora pa naj bi definirali konec prihodnjega tedna, ko se bo arhitekt Kipar še enkrat sestal z vodjo občinskega oddelka za prostorsko projektiranje Giuliom Bernettijem in tržaškim županom Robertom Dipiazzo.

Novica o tem, da bo nemški krajinski arhitekt skrbel za ureditev odprtih prostorov v Starem pristanišču, je županu ušla iz ust ob včerajšnji predstavitvi programa kulturnih prireditev. Kot je dejal, gre za veliko ime krajinske arhitekture, ki je s številnimi projekti v mesta prinesel zelenje. Uredil je kar nekaj območij na Goriškem. Kipar bo v Starem pristanišču moral zasnovati drevored, ki bo vodil od Trga Santos vse do barkovljanskega parkirišča Bovedo, je povedal župan. Po njegovi zasnovi bodo zrasle še druge zelene površine.