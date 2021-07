Prepih in dež ne bosta več motila plavalcev

Občina je zaključila izredna dela na strehi, stropu in stenah bazena Bruno Bianchi. Dež in prepih med treningom bosta za plavalce le bled spomin, saj je rezultat triletnih popravil končno zadovoljiv.

Poslopje, ki je med občankami in občani zaradi pisanih sten znano tudi z imenom Harlekin, so za javnost odprli leta 2005, potem ko so porušili star bazen na nabrežju. Že po nekaj mesecih je padla stropna obloga, v notranjosti je pronical dež in v dneh, ko je pihala burja, je plavalce prav pošteno zazeblo zaradi prepiha. Na stavbo so večkrat posegli, da bi obiskovalcem omogočili varno treniranje, a neprijetne pomanjkljivosti nove gradnje so bile že skoraj stalnica do pred kratkim. Občina je danes v kongresni dvorani bazena uradno razglasila konec triletne obnove, v katero je vložila več kot milijon evrov.

Obnovo je načrtoval občinski arhitekt Andrea de Walderstein. Med stroške so v teh treh letih morali vključiti vse potrebno za zajezitev pandemije, kar jih je stalo skoraj 35.700 evrov. Delom na strehi so skupno namenili 785.764,36 evra, za DDV, koordinacijo, poročila in druge obveznosti pa 195.149,14 evrov. Nova obloga na strehi je nepropustna in vodoodporna.