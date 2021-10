Policisti so v četrtek zvečer posredovali na Trgu Stare mitnice, kjer se je vnel hud prepir. Zaradi groženj v oteževalnih okoliščinah so ovadili 50-letno žensko, 46-letnega moškega pa so ovadili, ker jim ni hotel sporočiti svojih osebnih podatkov. Državnemu tožilstvu so prijavili tudi 48-letnega albanskega državljana, ki je imel pri sebi 10-centimetrski nož.