Preplah na vlaku Trst-Benetke

V preteklih dneh je na deželnem hitrem vlaku Trst-Benetke pred odhodom s tržaške železniške postaje prišlo do precejšnjega preplaha, ko je pijan moški začel groziti s pištolo, ki je na srečo bila le natančna reprodukcija pravega orožja. Šlo je za 35-letnega srbskega državljana precej močne postave in visokega preko 1,80 metra, ki se je pod vidnim vplivom alkohola glasno bahal, da razpolaga s pištolo. Enako je dejal sprevodniku, ki je od njega zahteval vozovnico, nakar sta nastopila pripadnika železniške policije. Ob pogledu na policista je moški skušal izvleči pištolo, a sta ga kmalu onesposobila. Ko so vsi sestopili z vlaka, se je začel upirati policistom in jih skušal obrcati in oklofutati, a se je zaradi pijanosti opotekel in padel na tračnice, nato pa ponovno skušal zbežati, vendar neuspešno. Policistov se je tedaj lotil z žaljivkami in grožnjami s smrtjo, kar se je ponovilo ob prihodu reševalcev službe 118, katere je skušal napasti tudi znotraj rešilnega vozila. Zato so ga morali vkleniti, na koncu so ga ovadili zaradi upiranja, nasilja in groženj kot tudi žalitve javne osebe ter povzročitve preplaha s plastično pištolo, ki so mu jo naposled zasegli. Na koncu so odredili začasno prepoved vračanja v Trst.