Zapuščeni kovček v Ul. Teatro Romano je bil v opoldanskih urah vzrok za preplah. Mimoidoči, ki so ga zagledali, so sprožili alarm. Na kraj so prihiteli policisti in karabinjerji, ki so zaprli Ul. Teatro Romano in zavarovali območje ter pirotehniki. Z robotom so preverili vsebino kovčka in so ga nato odprli. V njem naposled niso odkrili nevarnih sumljivih predmetov, pač pa obleke, ki jih je očitno kdo pozabil. Evakuirali so tudi nekaj bližnjih stavb.