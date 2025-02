Preporod openskega tramvaja z veseljem in zapletom

Po osmih letih in pol prisilnega mirovanja je tramvaj spet krenil. Brez zapletov ni šlo, a tokrat ni bila kriva železniška infrastruktura, ampak avto, parkiran na tračnicah ma Trgu Casali. Ko je vlečna služba odpeljala avtomobil, je tramvaj lahko prišel na Trg Dalmazia, kjer ga je čakala ogromna množica ljudi, ki je tja prišla že ob 6.30.

Tričetrturna zamuda jih ni motila. Če smo čakali osem let, bomo pa počakali še par minut, so vsi v en glas govorili. Tramvaj, ki ga je upravljal voznik David Žerjal, je s trga krenil v spremstvu hupanja mimoidočih voznikov avtomobilov in radovednežev, ki so ta trenutek želeli ovekovečiti s telefoni. Veselje je bilo občutno. Na Opčinah pa so tramvaj pozdravili s pesmijo o »nesrečnem«tramvaju iz ljudske zakladnice.