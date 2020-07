Prepoved plovbe za tovorno ladjo

Tržaška luška kapitanija je odredila prepoved plovbe tovorni ladji, ki je v tržaško pristanišče priplula z zastavo Palaua. Z naključnim pregledom je na ladji odkrila kar 16 nepravilnosti, tri od teh so bile zelo resne. Ladjar ni poskrbel za ustrezno pripravljenost osebja v strojnici, nepravilnosti pa so ugotovili tudi v kabinah, v katerih mornarji spijo, in v prostorih, kjer se hranijo različni dokumenti. Prav tako so resne pomanjkljivosti opazili pri protipožarnih varnostnih procedurah.

Inšpekcijski nadzor so predstavniki luške kapitanije izvedli v okviru inšpekcij PSC (Port State Control), v sklopu katerih predstavniki obalne straže vstopijo na ladjo in zahtevajo dokumentacijo, ki se mora ujemati z dejanskim tehničnim stanjem ladje.