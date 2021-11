Prepovedali shode na Velikem trgu

Do konca leta so protestni shodi na Velikem trgu prepovedani. To lokacijo so v seznam lokacij (grič Sv. justa in sinagoga), kjer so prepovedana zborovanja, vključili na včerajšnjem izrednem sestanku med predstavniki Dežele Furlanije Julijske krajine, Občine Trst in prefekture.

K drastični odločitvi je prispeval porast števila okužb z novim koronavirusom, ki so posledica shodov v zadnjih tednih. V Trstu so množična zborovanja botrovala žarišču, ki šteje več kot 90 okuženih oseb. Ker je stanje alarmantno, so odločevalci sprejeli drastični ukrep. Sledila bodo tudi pogajanja z drugimi občinami in prefekturami za sprejem okrožnice, po kateri bi lahko protestnike in organizatorje shodov, ki ne spoštujejo varnostnih ukrepov (zaščitna maska in medsebojna razdalja) s slanimi globami.