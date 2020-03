Prepovedan dostop do kalov, mlak, otroških igral ...

Na podlagi četrtkove odredbe predsednika Dežele FJK Massimiliana Fedrige je tržaški župan Roberto Dipiazza sprejel svojo odredbo, v kateri je poleg zaprtja štirih mestnih parkov (Ljudskega vrta ter parkov vil Revoltella, Sartorio in Engelmann) prepovedal dostop do vseh javnih zelenih površin in otroških igrišč. Cilj je še naprej spodbujati ljudi, naj ostajajo doma in s tem preprečijo širjenje novega koronavirusa, ki dosega tudi na Tržaškem nove vrhunce. Na seznamu so med drugim barkovljanski borov gozdič, Napoleonska cesta, območje bazovskega kala ter zelenice in igrišča na Opčinah (vključno z Doberdobsko ulico in Škavenco) ter Proseku, pa tudi območje pri spomeniku v Križu in Mlaka na Kontovelu. Trakov ali drugih pregrad zaenkrat v teh krajih ni opaziti, prepoved pa vsekakor velja.