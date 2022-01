Prepoznala je nonota

V torek smo na straneh Primorskega dnevnika objavili črno-belo fotografijo kmeta, pravzaprav kosca, ki ga je v svoj objektiv ujel fotograf Alfonso Mottola, da bi opozorili na razstavo njegovih fotografij »Il Carso di Alfonso Mottola per immagini in movimento«, ki si jo je do 27. februarja mogoče ogledati v palači Gopčević. Da je starejši moški na fotografiji Franc Kalc, Gspudov iz Gropade, nam je sporočila njegova vnukinja Marina Babič, ki danes živi na Devinščini in je bila nad malim fotografskim presenečenjem med listanjem Primorskega dnevnika povsem navdušena. Fotografija, je povedala, je bila posneta pred kakimi šestdesetimi leti na kolovozu, ki pelje iz Gropade v Trebče. Sama je bila zraven in se spominja, ko ga je fotograf ovekovečil.