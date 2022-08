Preprečiti želijo odplutje motorjev

Danes se v tržaškem pristanišču začenja stavka, s katero hočejo sindikati prevoznikov FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti in UGL preprečiti, da bi na ladjo Uhl Fusion natovorili »vroč plen«. Sestavlja ga kot znano dvanajst ladijskih motorjev, ki so jih izdelali v tovarni Wärtsilä pri Boljuncu in bi jih morali dostaviti korejski družbi Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Stavka je izraz solidarnosti s 451 delavci boljunskega obrata in še enkrat toliko zaposlenimi v povezanih dejavnostih. Tržaški pokrajinski voditelji omenjenih sindikatov Paolo Peretti, Giulio Germani, Bruno Fioretti in Davide Alessio so zato pojasnili, da stavki niso določili konca, nadaljevala bi se lahko v nedogled oziroma do novega razpleta. Odkar je finska multinacionalka 14. julija sporočila, da namerava proizvodnjo preseliti v mesto Vasa, predstavniki delavcev sicer vseskozi stražijo tovarno v Boljuncu, da ne bi nihče iz nje nič odnesel.

Stavka pristaniških delavcev ne bo v celoti ohromila tržaškega pristanišča, stavkali bodo le zaposleni v podjetjih, ki bi jih morali soudeležiti pri natovarjanju naročenih ladijskih motorjev. Ti so trenutno v skladiščih podjetja Sea Metal, v katerem je zaposlenih približno 40 ljudi. Da bi jih lahko natovorili, pa bi jih morali najprej po kopnem premakniti do terminala Seadock, družbe, ki pod okriljem skupine Samer skrbi za prekladanje, skladiščenje in natovarjanje blaga. Nadaljnji koraki bodo odvisni od ladje, ki je včeraj popoldne že priplula do Apulije in bo Trst po napovedih dosegla danes zvečer ali jutri zjutraj. V torek so si sindikati izborili sestanek s tržaškim prefektom, na katerem naj bi ponovno spregovorili o usodi boljunske tovarne, pozornost ostaja na višku.

S polno paro potekajo tudi priprave na demonstracijo, ki bo v soboto, 3. septembra, na tržaških ulicah. Glavna želja ostaja, da bi bila ta čim bolj množična in bi v sprevodu sodelovalo »celotno mesto« s predstavniki oblasti na čelu. S številno udeležbo bi hoteli spet pritisniti na multinacionalko, ki sicer doslej ni niti namignila, da bi si lahko premislila.