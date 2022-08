Preprodajal ukradene predmete, skrite v kupu zavržene šare

Karabinjerji z Opčin so na avtobusu, ki je vozil v Romunjo, prestregli 46-letnega moškega na begu. Njihovo pozornost so pritegnile številne torbe, ki jih je imel ob sebi. Preverili so njegovo identiteto in ugotovili, da gre za romunskega državljana, ki mora prestati 8 mesecev zaporne kazni zaradi preprodaje ukradnega blaga.

V romskem naselju je v bližini svojega doma v velikem kupu zavržene šare, ki jo je vseskozi kopičil, skrival ukradene predmete in jih nato preprodajal. Na kraju je kar mrgolelo kupcev, ki so si zagotovili mobilnike, stekleničke parfuma in kozmetične izdelke najboljših znamk.

Varnostni organi so med preiskavo odkrili nezakoniti posel. Kup zavržene šare je nenadno izginil, prav tako so se izgubile sledi tudi za njenim lastnikom.

Moškega so karabinjerji z Opčin aretirali in prepeljali v tržaški zapor.