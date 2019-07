Preprodajali so kokain, heroin in hašiš

Tržaški kriminalisti so v ponedeljek in torek aretirali 33-letnega Tržačana A.S., 18-letno Tržačanko S.F. in iraškega državljana G.R., prosilca za azil. Šlo je za poseg v okviru preiskave državnega tožilstva proti prodaji mamil na območju opuščenega silosa in na drugih tržaških trgih, ki je v preteklih mesecih privedla do več aretacij. Tedaj so aretirali tudi iraškega državljana M.Z.D.N., ki je bil vezni člen med osumljenci. Trojica je preprodajala različne vrste mamil, in sicer kokain, heroin in hašiš.

Komaj polnoletni S.F. so policisti že v aprilu našli nekaj doz heroina, ki jih je nabavljala v Mestrah z namenom preprodaje v Trstu. A.S., že znan silam javnega reda, pa je po naročilu svojih »strank« redno vozil v Slovenijo, kjer je kupoval mamilo ter se nato vračal v Trst. »Najzaslužnejše stranke« je včasih tudi sam pospremil. Iraškega državljana G.R. pa so kriminalisti zasledili, medtem ko je prodajal hašiš mladoletniku v bližini Drevoreda 20. septembra.