Neznanec oziroma neznanci so se ponoči potikali po cesti, ki pelje skozi Bošket v Trstu, in prerezalo pnevmatike na kar 29 parkiranih avtomobilih. Na kraju so bili danes dopoldne karabinjerji, ki preiskujejo primer. Zbirajo potrebne dokaze in informacije, da bi prišli do krivca oziroma krivcev.