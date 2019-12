Prestižni hotel Double Tree by Hilton odprl vrata

Prestižni hotel Double Tree by Hilton na Trgu republike je odprl vrata. Prenova palače zavarovalnice Ras, ki sta jo med letoma 1911 in 1913 načrtovala Ruggero in Arduino Berlam, je stala malo več kot 20 milijonov evrov. Dela so pod budnim očesom zavoda za spomeniško varstvo trajala dve leti in pol, v palači pa so uredili 125 hotelskih sob, od katerih je 25 nadstandardnih. Hotelski prostori zasedajo 12 tisoč kvadratnih metrov veliko površino.

Hotel, ki sicer ni največji v Trstu, vsekakor pa spada med bolj luksuzne, je danes že prejel prve goste, testne, kot so povedali na predstavitvi. Upravljala ga bo hotelska družba iz Veneta HNH, ki je za tržaški hotel izbrala verigo Hilton in eno od njenih znamk Double Tree. Z zavarovalnico Allianz, lastnico objekta, je družba podpisala 18 letno pogodbo, višina mesečne najemnine pa ostaja poslovna skrivnost. V tržaškem Hiltonu so zaposlili 70 oseb, večino kadra sestavljajo mladi med 20 in 30 letom starosti.