Prestregli dragocene ukradene ure

Policisti iz Milj so prestregli tatinski plen, zapestne ure v skupni vrednosti 50.000 evrov, ki so jih storilci pred tremi leti ukradli v Miljah. Vrnili jih bodo lastniku. Gre za dragocene ure, ki so jih tatovi pobrali na domu nekega zbiratelja.

Po zbranih indicih so policisti preiskavo preusmerili v Slovenijo in že pred časom našli eno od ukradenih ur, identificirali pa so tudi tatu. Preiskava se je nato nadaljevala. Odločilen je bil ravno doprinos oškodovanca, ki je na spletnih straneh, namenjenih kupoprodaji zbirateljskih predmetov, opazil nekaj svojih ukradenih dragocenosti. Obvestil je policiste, ki so ure našli v mestni draguljarni. Ob koncu preiskave jih bodo vrnili lastniku. Preiskava se nadaljuje, da bi ugotovili potek nezakonitega posla.