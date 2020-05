Prestregli več kot 160 migrantov

Pripadniki vojske in policije so danes v teku dopoldneva prestregli vsega skupaj več kot 160 tujih migrantov, ki so se peš pomikali proti Trstu na več lokacijah, ki gredo od Bazovice do tržaškega predmestja. Najprej so blizu Ključa naleteli na 68 ljudi, ki so jih potem prepeljali v kasarno pri Fernetičih na identifikacijo. Kmalu zatem so našli drugih 72 oseb na območju Ul. Valerio, dalje so odkrili pet migrantov blizu železniške postaje, 15 migrantov pri Bazovici, enega pa je prestregla pomorska policija. V vseh primerih je šlo za moške, ki so pretežno državljani Afganistana in Pakistana in so se peš v majhnih skupinah pomikali proti mestu. Po prvem zdravniškem pregledu so jih vkrcali na avtobuse podjetja Trieste Trasporti ter prepeljali v prostore mejne pomorske in kopenske policije, kjer so jih identificirali in preverili njihov status, v nadaljevanju pa jih bodo pospremili v prostore, kjer bodo prestali karanteno spričo ukrepov proti koronavirusu. Vsi migranti so vsekakor zaprosili za mednarodno varstvo.