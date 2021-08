Na območju dolinske občine so policisti davi prestregli še eno večjo skupino migrantov, ki so ilegalno prečkali državno mejo z Italijo. Po podatkih, ki jih je do zdaj zbrala policija, naj bi šlo za 109 oseb iz Bangladeša, Pakistana in Turčije. Migrante so policisti ustavili pri tovarni Wartsila in v njeni okolici. Prepeljali so jih v zbirni center na Fernetiče, kjer so opravili identifikacijski postopek. Tam so tudi opravili zdravstvene preglede, vezane na koronavirusno pandemijo.