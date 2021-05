Pretep po shodu proti nasilju ...

Na Trgu Bonifacio na začetku Drevoreda 20. septembra je preteklega 15. maja potekala »nestrankarska« demonstracija pripadnikov stranke Forza Nuova. Spodbudil ga je napad v Ulici Rossini, kjer naj bi skupina tujcev napadla italijansko dekle in njenega brata. Shod pa je zaživel tudi v znak protesta proti omejevalnim ukrepom, ki jih je vlada uvedla zaradi pandemije covida-19, proti obveznemu cepljenju in, na splošno, v zvezi z vprašanji gospodarske krize in priseljevanja. O njem je bila policija obveščena.

Ko se je demonstracija, ki se je je udeležilo kakih 40 oseb, zaključevala, je mladi moški, ki je hodil tam mimo, izrazil nekaj misli v podporo sprejetih cepiv za zaustavitev pandemije v teku. Njegove besede so v demonstrantih sprožile val jeze in peterica se je znesla nad mladeničem. Takojšnji poseg policije je preprečil, da bi napad prerasel v kaj hujšega.

Po preiskavah, ki so jih opravili pripadniki posebnega policijskega oddelka Digos, da bi ocenili obteževalne okoliščine primera, se bodo storilci zaradi kaznivega dejanja telesnega poškodovanja morali zagovarjati pred državnim tožilcem na tržaškem sodišču. Zanimivo: pripadniki stranke Forza Nuova so demonstrirali proti nasilju nad dekletom, naposled pa so tudi sami pretepli mimoidočega. Doslednost pa taka.