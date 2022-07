Pretep pri Stari mitnici

Steklenica ni bila dovolj, letel je še stol. Pri Stari mitnici je bilo v noči na nedeljo vzdušje vroče. Trojica se je pred pubom The Duke v Ul. Vidali pretepala, enega izmed vpletenih so morali prepeljati v bolnišnico, kjer so mu zašili rane na glavi, je poročal tržaški spletni portal TriestePrima. Posnetek pretepa je sicer krožil po spletu in WhatsAppu.

Nasilni dogodek je bil prežet z alkoholnimi hlapovi. Mlajši moški je bojno nastrojen s steklenico v roki začel korakati proti drugemu, ki ga je pričakal s stolom v rokah, v pretep se je kmalu vključil še tretji moški. Steklenica se je raztreščila na tleh, stol pa je letel z ene strani na drugo. V določenem trenutku ga je zagrabil tisti, ki je na začetku vihral steklenico in z njim v glavo udaril enega izmed vpletenih. Prigovarjanje ene izmed navzočih deklet, ki ga je skušala pomiriti, je bilo zaman. Na prizorišču je sicer bilo več ljudi, nobena beseda pa ni zalegla. Vse tri – italijanska in tujega državljana – je policija ovadila zaradi povzročitve telesnih poškodb.Nasilje, tako tisto, ki ga spremlja alkohol kot tisto druge narave, je v Trstu v zadnjem obodbju pogosto. Na bližnjem Trgu Garibaldi je v preteklih mesecih prišlo do več nasilnih izgredov. 28. junija je skupinica pri Drevoredu 20. septembra zabodla 40-letnega kosovskega državljana. Teden kasneje pa so karabinjerji preprečili hujši pretep pri Sv. Ivanu.