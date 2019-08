Tržaški policisti so v noči na ponedeljek aretirali 18-letnega dominikanskega državljana J.D.E.S. Eden izmed protagonistov nočnega množičnega pretepa pred že zaprtim lokalom v Ulici Settefontane je namreč grozil možem postave. Do varnostnih organov se je začel vesti napadalno in ni hotel pokazati dokumentov. Enega policista je brcnil in ga udaril s pestjo, drugega pa porinil. Možje postave so pretepača ustavili s pomočjo plinskega razpršilca, ga pospremili do kvesture in ga nato aretirali.