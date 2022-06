Pretepal je nekdanjo partnerko

Tržaški karabinjerji, ki jih je koordinirala tožilka Lucia Baldovin, so po nalogu tržaškega preiskovalnega sodnika, aretirali 33-letnega Tržačana, zaradi več dogodkov, ki so se ponavljali od začetka aprila. Moški je zagrešil več kaznivih dejanj nasilja do nekdanje partnerice, s katero je živel, med katerimi so bile telesne poškodbe, kraja in rop. Nasilna dejanja so se sicer začela že prej, in sicer leta 2017, nakar se je to prekinilo, saj je bil moški aretiran, nadaljevalo pa se je letos, ko so ga izpustili na prostost.

S preiskavo so dokumentirali nasilne dogodke do ženske pa tudi tiste, za katere je bil moški kriv že leta 2017, s čimer so lahko aretirali 33-letnega Tržačana. Rekustrukcija dogodkov je bila težavna, saj je bila ženska dolgo časa podrejena partnerju in psihološko zatirana. Karabinerji pa sporočajo, da so vedno pozorni do takih dogodkov, da bi obvarovali ženske, ki trpijo zaradi nezakonitega vedenja ljudi, ki so z njimi v razmerju ali preprosto z njimi stanujejo.