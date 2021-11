Karabinjerji iz Nabrežine so pri Fernetičih prijeli 37-letnega romunskega državljana, ki mora prestati štiri leta in šest mesecev zaporne kazni. Pred približno desetimi leti je v prometnem sporu pretepel žensko in ji pobral mobilnik, zato da ne bi poklicala na pomoč. Sodišče iz kraja Lamezia Terme ga je spoznalo za krivega in obsodilo na zaporno kazen, ki jo bo zdaj prestal v tržaškem zaporu, kamor so ga že prepeljali karabinjerji.