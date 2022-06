Pretepla triletnega sinčka in ga zaprla v sobo

Karabinjerji iz Nabrežine so izsledili in aretirali na podlagi evropske tiralice 30-letno romunsko državljanko, ki je bila na begu. Iščejo pa jo organi pregona v Nemčiji. Pred enim letom je svojega triletnega sinčka, ki je razmetal hišo, pretepla in zaprla v sobo, da bi se pomiril. Dala mu je vrč vode, da ne bi bil žejen.

Dogodek so opazili sosedje, ki so obvestili policijo. Pred prihodom policistov pa je ženska skupaj z družino že pobegnila.

Karabinjerji so žensko prepeljali v zapor v Benetke, kjer bo v priporu do izročitve nemškim sodnim organom. Tvega do deset let zaporne kazni.