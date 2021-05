Pretepli mladoletnika, ki je branil sestro

Lokalni policisti so v ponedeljek, 3. maja, posredovali v nekem baru v Ul. Rossini, kjer se je vnel prepir. Skupina več mlajših oseb je napadla vrstnika. Napadalci so pobegnili, lokalni policisti so tri od njih kasneje izsledili na Trgu Vittorio Veneto ter enega v Terezijanski četrti. Prepeljali so jih v kasarno, kjer so jih legitimirali in ugotovili, da so vsi štirje mladoletniki. Žrtev napada, prav tako mladoletnik, pa je napadalce prijavil lokalnim policistom zaradi poškodb

Lokalni policisti so med preiskavo izsledili tudi ostale člane mladostniške tolpe. Skupino je sestavljalo osem mladih oseb, med katerimi so bile le tri polnoletne. Mladoletnik, žrtev napada, je v baru branil mlajšo sestro, ki jo je nadlegoval mladenič. Priskočil ji je na pomoč in se je razvil prepir, med katerim se je nadlegovalec obregnil nad njima tudi z grožnjami. Končno je odšel iz bara in je zgledalo, da se je stvar končala. Toda kmalu se je vrnil skupaj z drugimi sedmimi mladostniki, ki so obkolili mladoletnika in ga napadli tudi s stoli in drugo opremo. Utrpel je poškodbe, za katere se bo moral zdraviti deset dni, mora pa še na dodatne zdravstvene preiskave.

Člani mladostniške tolpe so del številčnejše skupine, ki so jo lokalni policisti že izsledili zlasti v Ljudskem vrtu in na Trgu Bonifacio. Osmerico so prijavili sodstvu.