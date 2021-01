Preveč ljudi na zabavi na Greti

Stanovalce nekega bloka na Greti je sinoči malo po 21. uri zmotil močan hrup, ki je prihajal iz enega od stanovanj in so poklicali karabinjerje. Na kraj sta prihiteli patrulji iz Barkovelj in Nabrežine. Karabinjerji so kaj kmalu izsledili povzročitelje. Šlo je za 17 univerzitetnih študentov, ki so se zbrali v stanovanju v zadnjem nadstropju za t.i. »skrivno božičkovo obdarovanje«, gre za obred, ki ga poznajo zlasti v ZDA in v Veliki Britaniji kot »secret santa«. Ob sicer že zaključenih praznikih so si izmenjali darila, ne da bi vedeli, kdo je koga obdaril. Karabinjerji so vse prisotne oglobili zaradi neupoštevanja ukrepov proti pandemiji.