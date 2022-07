Preveč neznank in premalo časa

V gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu bo v četrtek ob 18. uri javno srečanje z vodstvom družbe Siot, ki bo zbranim predstavilo detajle projekta za novo, energetsko bolj učinkovito kogeneracijsko napravo, ki jo družba načrtuje za proizvodnjo elektrike za samooskrbo na območju.

Vest o načrtih družbe, ki upravlja naftovod Trst–Ingolstadt, s tekočimi gorivi pa oskrbuje osem rafinerij v Nemčiji, Avstriji in na Češkem, je presenetila krajane, ki so se oglasili v medijih, saj so izvedeli, da bosta ob napravi tudi dva dimnika, visoka po 16 metrov. V teh dneh je svoje dvome izrazila tudi opozicija v dolinskem občinskem svetu – svetniško pobudo so vložili Tiziana Cimolino (Zeleni), Roberto Massi (Liga) in Roberto Drozina (Združeni v tradicijah).Informacijo o začetku postopka avtorizacije za uresničitev naprave je Dežela FJK sporočila različnim krajevnim upravam, vključno z Občino Dolina, 9. septembra 2019. Do 8. novembra 2021 (oz. do 17. februarja letos zaradi epidemioloških razmer) je vsak prejemnik dopisa moral posredovati svoje odločitve glede prošnje po avtorizaciji s strani družbe Siot. »Občina Dolina do tega roka ni postregla z nobeno konkretno odločitvijo, kar bi zavajajoče pomenilo, da je pristala na projekt družbe Siot. Občinsko vodstvo o projektu ni poročalo niti v občinskem svetu, tako da smo svetniki zanj izvedeli konec marca letos po poročanju medijev.»Od aprila zaman čakamo na zasedanje občinske svetniške komisije za okolje, ki bi se lotila vprašanja Siota. Podpisniki sklepa smo zato vsem članom komisije odposlali dokument, ki bi ga bilo treba skupaj debatirat. Župana in občinski odbor prosimo, naj pri Deželi prosijo za izredno podaljšanje roka, do katerega lahko Občina Dolina izrazi svoje mnenje in odločitve glede projekta družbe Siot.