Dejstvo, da so šele zdaj začeli odvzemati brise v domovih za starejše občane – zadnji podatki tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi so v sredo pokazali, da je skoraj tretjina brisov pozitivnih na novi koronavirus – dokazuje, da je deželna vlada v zvezi z novo pandemijo ravnala zelo zmedeno in neorganizirano, kar je povzročilo še kar problemov. Zamisel, da bi starejše občane, pozitivne na koronavirus, spravili na ladjo-bolnišnico, to le potrjuje. Dovolj je pomisliti, da je pri Lazaretu v Miljah na razpolago 40 mest za karanteno, doslej pa so jih uporabili le za 14 ljudi. Skratka, prava zmeda, pri kateri so zaradi obnašanja javnih upraviteljev žal še najbolj zmedeni občani.

Pokrajinski tajnik sindikata upokojencev Spi-Cgil Adriano Sincovich je glede ravnanja s starejšimi občani zelo kritičen do deželne uprave, kajti v domovih za starejše so ukrepali zelo pozno, najbrž prepozno, pravi. »Kar se je zgodilo, je izredno hudo, saj je bilo preveč okuženih in preveč smrtnih žrtev,« je poudaril. Vse sindikalne organizacije so glede tega vprašanja že sredi marca večkrat zahtevale srečanje z zdravstvenim podjetjem in tržaško občinsko upravo, a odgovora ni bilo.

Dejstvo je, da je »tržaški sistem« (zdravstveno podjetje, Občina Trst in zasebna zdravstvena podjetja) odpovedal, pravi Sincovich. Tako visoko število okuženih dokazuje, da je bilo nekaj narobe, da so ostale dobre prakse v ozadju in da majhna podjetja niso sposobna upravljati oziroma obvladovati tega stanja.

Sindikati so se pred dvema tednoma sestali z generalnim direktorjem Asugija Antoniom Poggianom. S srečanja je izšlo, da je nujno ustanoviti dve omizij, ki bosta posvečeni pogojem zdravstvenih delavcev in pogojem v domovih za ostarele. Temu ni sledilo nobeno konkretno dejanje, je dejal Sincovich.

Skratka, hud problem je v tem, da družbi in občanom ni jasno, kaj se pravzaprav dogaja, še zlasti glede števila smrtnih žrtev. »Dogaja se nekaj zelo hudega, v informiranju vlada praznina, starejši občani pa so se še kar jezni,« je poudaril Sincovich. Stanje na Tržaškem je po njegovih besedah hudo in je nujen zasuk v politiki za starejše občane na ozemlju. Zgovoren je primer Lombardije, kjer je bilo vse breme na bolnišnicah, na ozemlju pa ni primernih storitev. Pomembna je torej zdravstvena služba na ozemlju. Trst ima iz tega vidika pomembne izkušnje, ki pa so se v zadnjem obdobju porazgubile in je treba zato ponovno zagnati zdravstvene okraje, je ocenil Sincovich.

»Problem Trst« glede starejših, kot je na to marsikdo opozoril, vsekakor obstaja, je potrdil Sincovich in izrazil zaskrbljenost za t.i. drugo fazo, ki naj bi se začela 4. maja in se bo po napovedih začelo postopno ponovno odpiranje nekaterih gospodarskih in družbenih dejavnosti. Trst je posebno mesto, v katerem je mnogo starejših ljudi in je zato potrebna posebna pozornost, še zlasti pa je treba zagotoviti, da bo organizacija zdravstvenega sistema delovala.

Kar pa zadeva ne nazadnje predlog o uporabi ladje-bolnišnice za goste domov za starejše občane, je to po oceni sindikata »nesprejemljivo«. Prostorov pri Lazaretu v Miljah niso uporabili, zdaj pa razmišljajo o ladji-lazaretu za starejše ... Sploh pa vse dogajanje ni jasno, je opozoril Sincovich in poudaril, da imajo občani pravico izvedeti, kaj se v resnici dogaja.