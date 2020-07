Preveč popil, nadlegoval stranke in se upiral karabinjerjem

Karabinjerji poveljstva v Ul. Hermet so preteklega 7. julija aretirali 44-letnega Tržačana zaradi nasilnega obnašanja in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Zgodilo se je pozno popoldne v nekem lokalu v Miljah, kjer je moški, imel ga je že krepko pod kapo, začel nadlegovati druge stranke in pri tem povzročal nemalo težav. Zato so prisotni poklicali karabinjerje, ki so na prizorišče poslali patruljo iz Doline: karabinjerji so skušali 44-letnika pomiriti in legitimirati, a zaman. Moški ni hotel sodelovati, še več: karabinjerje je začel porivati oz. vleči ter tudi skušal zbežati, vendar so ga takoj imobilizirali. Sledila je aretacija zaradi nasilja in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, po opravljenem postopku pa je bil zanj odrejen hišni pripor. Moškega so kaznovali tudi zaradi pijanosti.