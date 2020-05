Preverjali bodo, ali ljudje spoštujejo varnostno razdaljo

Dvanajst članov deželne civilne zaščite bo od ponedeljka, 4. maja, nadzorovala tržaško železniško postajo. Ob predvidenem večjem prometu in pretoku ljudi, bo civilna zaščita preverjala, ali ljudi ohranjajo varnostno razdaljo, poleg tega pa bo nudila koristne informacije o vladni uredbi in deželni odredbi, imela pa bo na voljo tudi zaščitne maske. Podpredsednik Furlanije - Julijske krajine Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo in civilno zaščito, je napovedal, da bodo zaenkrat tovrsten nadzor izvajali le v Trstu.