Previsoke prisotnosti biotoksina v školjkah

Urad za preventivo tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi je odredil prepoved nabiranja, trgovanja, predelave, shranjevanja in uživanja školjk oz. mehkužcev iz gojišč v Sesljanu (Ts 09) in Ribiškem naselju (Ts 11), vsaj dokler ne bodo biološke analize neoporečne oz. se bo stopnja znižala in padla pod zakonsko določeno mejo.

Podjetje je 30. januarja opravilo analize v školjčiščih v Sesljanu in Ribiškem naselju in izsledilo previsoke prisotnosti biotoksina oz. diaroičnega strupa lupinarjev (DSP oz. Diarrethic Shellfish Poisoning), ki lahko ogroža človeško življenje. Preiskave so namreč pokazale visoko prisotnost okadaične kisline: po zakonu je dovoljenih največ 160 mikrogramov na kilogram, v obeh primerih pa so bile vrednosti krepko povišane. Sicer velja opozoriti, da gre za toksine, ki se ciklično pojavljajo v vodah Tržaškega zaliva in posledično v mehkužcih, ki živijo v njem.