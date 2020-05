Prevozna okrepitev »po naročilu«

Avtobusi na klic bodo od prihodnjega tedna vozili tudi po mestnem središču in tako okrepili – po sili razmer – potrebne povezave javnega prevoza. Pri prevozniškem podjetju Trieste Trasporti so se odločili, da v teh izrednih razmerah v mestu ob rednih linijah poskusno uvedejo dodatno »smart« povezavo, ki je še pred koronavirusom delovala le na Krasu. Potnikom bodo na voljo tri dodatne avtobusne proge: prva bo povezovala Ulico Svevo in Trg Libertà – po trasi linijskega avtobusa številka 1, druga bo povezovala Korzo Italia s Frnedom – po trasi avtobusa številka 11, tretja pa trg Tommaseo z Ulico Alfonso Valerio – po trasi avtobusa številka 17.

Kako bomo lahko naročili avtobusni prevoz? Od ponedeljka, 18. maja, bodo potniki lahko prevoz naročili dan prej oz. do najmanj pol ure pred predvidenim odhodom na telefonski številki 040-9720003 ali na spletni strani podjetja; po telefonu bodo operaterji zbirali naročila in hkrati delili informacije tudi o rednem javnem prevozu, saj je dvomov med potniki nič koliko. Potniki bodo s sms sporočilom ali po elektronski pošti seznanjeni, kakor bo na voljo ustrezna avtobusna povezava, ob kateri uri in kje, se pravi, katera bo zanje vstopna postaja in seveda izstopna. Za storitev bo treba odšteti 1,35 evra, kar stane navadna, 60 minutna vozovnica – plačati pa jo bo mogoče tako s kreditno kartico kot z elektronsko predplačniško izkaznico. Za tistega, ki razpolaga z abonmajem, je naročilo oz. avtobusno potovanje brezplačno.