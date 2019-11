Okrog 17. ure se je na pokrajinski cesti med Križem in Nabrežino, v bližini značilnih stebrov, prevrnil avtomobil znamke Hyundai. 82- letni voznik je izgubil nadzor nad vozilom, ki je pristalo na strehi, on pa je ostal vklenjen v njem. Na pomoč so priskočili gasilci, služba 118 ter nabrežinski karabinjerji. Poškodovanega moškega so potegnili iz vozila in ga odpeljali v bolnišnico, po navedbah karabinjerjev ob težjih poškodbah ni v smrtni nevarnosti.