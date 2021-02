Pri 107 letih prebolela covid-19

Pri 107 letih je uspela ugnati covid-19. Gre za Antonio Paliaga, ki so jo včeraj odpustili iz doma za dolgotrajno oskrbo (Rsa) Villa Sissi na Dunajski cesti na Opčinah. Sprejeli so jo pred 48 dnevi, 2. januarja, zaradi infekcije na pljučih. Bris je tedaj potrdil okužbo z novim koronavirusom.

V rezidenci Villa Sissi so gospe Antonii nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo, njeno zdravstveno stanje se je naposled izboljšalo in je ozdravela. Včeraj so jo odpustili. Prav gotovo je med najstarejšimi ženskami na Tržaškem, ki so uspele preboleti covid-19, ugotavlja Asugi.