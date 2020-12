Pri Banih ni »tolpe hlodov«, ampak lastniki in skrbniki

Članom Jusa Bani nikakor ne gre v račun, da v zvezi z »vojno hlodov« na vzhodnem Krasu nekateri mediji o njih pišejo kot o »tolpi hlodov«, ki naj bi le-te postavila ponoči. Območje, poimenovano Uǝ grace tik ob italijanski osnovni šoli Kugy in pokrajinski cesti, je namreč last banovskega jusa, kot izhaja iz podatkov v zemljiški knjigi, borovce pa so požagali v dogovoru z gozdno službo, ki je že lani označila drevesa, ki jih gre požagati. Dostop do območja so s hlodi delno zagradili, da bi preprečili divje parkiranje zlasti ob vikendih, ko pride tja veliko število sprehajalcev, pohodnikov in kolesarjev, ki pa večkrat za seboj puščajo kupe odpadkov, nekateri pa so območje izkoristili tudi kot divje odlagališče.

To slišiš iz ust predstavnikov Jusa Bani – predsednice Neve Husu ter še Annamarie Monassi, Lide Milkovic in Pavla Vidaua. Banovci so naveličani divjega parkiranja in dejstva, da se na območju dogaja dejansko vsega: od pranja avtomobilov in puščanja oljnih madežev na zemlji do odlaganja raznovrstnih odpadkov, kot so npr. vrečke s pasjimi iztrebki (le-te se celo obeša na veje), rabljeni papirnati robčki idr., medtem ko jusarji lepo skrbijo za območje ter čistijo in vzdržujejo tako steze kot gozdne površine. V bližini so neznanci pustili tudi kupčke katrana, pnevmatike in še bi lahko naštevali. Zato jih tak odnos boli, tudi v zvezi z bližnjim Starim kalom, ki so ga pred časom lepo obnovili, pred nedavnim pa so neznanci vanj znova vrgli kamenje in palice.

Ne gre pa samo za območje z imenom Uǝ grace: v lasti banovskega jusa je tudi območje pri Fernetičih z ledinskim imenom Žemerajke, ki so ga prav tako zagradili s hlodi, da ne bi ljudje prihajali z avtomobili do tja, saj se je z leti območje spremenilo v pravo divje odlagališče najrazličnejših odpadkov, tudi gradbenega materiala, kovin, mavčnega kartona idr.