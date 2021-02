Pri bazenu Bianchi lažni bombni alarm

Pri bazenu Bianchi v bližini Drevoreda Campi Elisi je bilo danes dopoldne živahno zaradi vesti, da se na območju nahaja bomba. Vest je okoli 9. ure z anonimnim telefonskim klicem posredoval neznanec, zaradi česar so na območje prihiteli karabinjerji, pripadniki državne in lokalne policije, gasilci in pirotehniki, ki so zagradili območje in preprečili dostop pešcem tudi v bližnje ulice. Po enourni preiskavi pirotehniki v stavbi bazena niso našli ničesar, šlo je očitno za lažni alarm, vseeno so iz previdnosti evakuirali del bližnjega poslopja, kjer se nahajajo uradi za načrtovanje družbe Fincantieri in je v neposredni bližini bazena.