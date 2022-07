Pri Bazovici prestregli štiri tihotapce migrantov

Tržaška mejna policija je v noči na torek pri Bazovici prestregla četverico, ki je nezakonito prevažala migrante čez mejo. Gre za dva slovenska, bosanskega in srbskega državljana, ki so jih zasačili med mejnim prehodom in začetkom vasi. Policisti so ustavili štiri avtomobile, na katerih so tihotapili tri družine, se pravi skupno štirinajst ljudi kurdskega rodu. Med njimi je bilo šest mladoletnih. Po aretaciji so tihotapce migrantov odvedli do policijske postaje pri Fernetičih, kjer so temeljiteje pregledali bodisi njih kot vozila. Četverici so zasegli avtomobile in večjo količino denarja, ki so ga zahtevali od migrantov, da bi jim pomagali vstopiti v Italijo.

Vsi razen enega so med zaslišanjem priznali svojo krivdo in opisali, kako je vse skupaj potekalo. Aretacija sicer ni sad nobenega naključja, saj so na tem območju nadzirali promet, ker so opazili sumljiva vozila in skušali priti zadevi do dna. Preiskavo, ki je sicer šele na začetku, vodi tožilec Federico Frezza.