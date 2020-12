Pri bivši smodnišnici našli okostnjak

Pri bivši smodnišnici na območju Rovt so v nedeljo, 29. novembra, našli človeški okostnjak. Posmrtne ostanke osebe, za katero se trenutno še ne ve, za koga gre in kaj je vzrok smrti (to bi morala najbrž obelodaniti morebitna obdukcija), so po poročanju zasebne televizijske postaje Telefriuli, ki ga je povzel spletni portal TriestePrima, v popoldanskih urah našli nekateri mimoidoči, ki so nato obvestili karabinjerje, na prizorišče je prišel tudi sodnik zdravnik Fulvio Costantinides, medtem ko je stekla preiskava, s katero se ukvarjata tožilec Pietro Montrone in vodja tržaškega tožilstva Antonio De Nicolo. Izčrpnejših podatkov za zdaj ni na voljo, saj so pri karabinjerjih le potrdili najdbo okostnjaka, drugih informacij pa ne dajejo, z informacijami pa so skopi tudi na tržaškem tožilstvu.