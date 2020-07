Pri Bošketu iščejo 23-letnika

V Trstu, natančneje pri krožišču pri Bošketu in v okolici univerze, iščejo 23-letnega mladeniča. Daniele De Filippi se namreč v torek ni vrnil domov in za njim se je izgubila vsaka sled. Iskalna akcija, pri kateri sodelujejo gasilci in civilna zaščita, se je začela v torek ob 17. uri pri Sv. Ivanu.

Po poročanju nekaterih medijev je mladenič temnolas, 1,90 metra visok. Ob izginotju je bil oblečen v črno majico in kratke vojaške hlače. Zadnjič so signal njegovega mobilnega telefona zaznali v okolici univerze.